Müge Anlı ile Güven Bana ne zaman? Güven Bana başvuru sayfası, merak ediliyor. ATV ekranlarının en sevilen yarışma programı olan Güven Bana ilk bölümünden itibaren izleyicilerden tam not aldı. Güven Bana'da daha önce birbirlerini tanımayan ve ilk defa yarışma koltuğunda tanışan iki yarışmacı toplam 1 milton TL'lik büyük ödül için yarışıyor.

Güven Bana'da birbirini tanımayan iki kişinin hem birbirlerine güvenmesi gereken hem de kontrolü tamamen karşısındakine vermemesi gerekiyor. Kazanmak için güvenmeye ve bilgiye ihtiyaç duyduran yarışma programında sadece güvenmek yeterli değil aynı zamanda güven vermek de önem teşkil ediyor.

GÜVEN BANA NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Güven Bana programı Müge Anlı'nın sunumu ile her hafta Perşembe günü saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

GÜVEN BANA YARIŞMASINA NASIL BAŞVURULUR?

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasına internet üzerinden başvurulabiliyor. Başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekiyor. Başvuru formunda sorulan sorular arasında isim, soyisim, cinsiyet, adres, doğum tarihi, doğum yeri, yaşanılan şehir ve memleketin yanı sıra ailenin yaşadığı şehir, en son mezun olunan okul ve bölüm, meslek, medeni durum, çocuk olup olmadığı, anne-baba mesleği, konuşulan yabancı diller, en beğenilen 3 kitap, en beğenilen 3 film, dinlenilen müzik türü, yurtdışında görülen yerler de soruluyor.

Aynı zamanda daha önce hangi televizyon programlarına katılım sağlandığının da formda belirtilmesi gerekiyor. Başvuru formunda insanlara güvenilip güvenilmediği, hayatta alınan en büyük risk de soruluyor. Ayrıca başvuru sahibinin kendini en iyi tanımlayabileceği altı kelimenin de sıralanması isteniyor.