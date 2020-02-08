İnceleme yapan müfettişler bile şok oldu! CHP'li belediyenin 18 aracı buhar oldu

Sayıştay, Aydın'ın CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin 2018 yılı içerisinde toplam 13 milyon 200 bin lira borçlandığını tespit etti. Borçlanma tutarının belediyenin en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde 10'unu geçtiği halde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı alınmadan borçlanmaya gidildiği ifade edildi.

NEREDE OLDUKLARI BELLİ DEĞİL

Yapılan bir diğer incelemede ise trafik kayıtlarında belediye adına tescilli 18 adet aracın belediye bünyesinde mevcut olmadığı, hurdalıklarda da yer almadığı anlaşıldı. Araçların nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi ve belge de bulunmadığı görüldü. CHP'li belediyenin araçların tamamının hurda araçlar olduğu ifade etmesine rağmen yapılan incelemede araçların hurdalıkta olmadığı, resmi olarak hurdaya ayrılmadığı ve kayıtlardan düşülmediği belirlendi. Şayıstay müfettişleri "Araçların nerede olduğu tespit edilememiştir" ifadesini de rapora işledi.

(Yeni Şafak)