  • Bist 100
    97398.3
  • Dolar
    5,8256
  • Euro
    6,5084
  • Altın
    279,4770
İstanbul
15 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mehmet Ali Erbil son görüntüsüyle şaşırttı! Mehmet Ali Erbil son görüntüsüyle şaşırttı!
Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem
Müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet farkı nedir? Ağırlaştırılmış hapis cezası kaç yıl? Müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet farkı nedir? Ağırlaştırılmış hapis cezası kaç yıl?
Başakşehir-Wolfsberger maçına Boşnak hakem atandı Başakşehir-Wolfsberger maçına Boşnak hakem atandı
Galatasaray İspanyol takımlarıyla 32. kez karşı karşıya geliyor Galatasaray İspanyol takımlarıyla 32. kez karşı karşıya geliyor
Bakan Akar: Müttefiklerimiz arasında YPG/PKK konusunda bazı ikilemler olduğunu görüyoruz Bakan Akar: Müttefiklerimiz arasında YPG/PKK konusunda bazı ikilemler olduğunu görüyoruz
PKK, HDP önünde eylem yapan Ayşegül Biçer’i kızları üzerinden tehdit etti PKK, HDP önünde eylem yapan Ayşegül Biçer’i kızları üzerinden tehdit etti
Vedat Muriqi atınca Fenerbahçe kaybetmiyor Vedat Muriqi atınca Fenerbahçe kaybetmiyor
Demir yolu ağı ülkeyi saracak, mesafeler kısalacak Demir yolu ağı ülkeyi saracak, mesafeler kısalacak
PKK, HDP önünde eylem yapan Ayşegül Biçer’i kızları üzerinden tehdit etti PKK, HDP önünde eylem yapan Ayşegül Biçer’i kızları üzerinden tehdit etti
ABD Haseke'deki üslerini de boşaltıyor ABD Haseke'deki üslerini de boşaltıyor
Adıyaman'da il sınırı tartışması: Yaralılar var Adıyaman'da il sınırı tartışması: Yaralılar var
ABD'li senatör Graham: İsrail'i korumak bir numaralı hedefimiz ABD'li senatör Graham: İsrail'i korumak bir numaralı hedefimiz
Partisini yerden yere vuran CHP'li Mehmet Sevigen: Tayyip Bey yalnız bırakılmamalıydı Partisini yerden yere vuran CHP'li Mehmet Sevigen: Tayyip Bey yalnız bırakılmamalıydı
Katar polisini Dünya Kupası'na Türk komandoları hazırlıyor Katar polisini Dünya Kupası'na Türk komandoları hazırlıyor
İşgalci İsrail güçleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı İşgalci İsrail güçleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı
Bitlis'te PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi Bitlis'te PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi
Güvenlik kaynakları: Yarın saat 22.00 da iş biter bölgede terörist varsa etkisiz hale getirilecek Güvenlik kaynakları: Yarın saat 22.00 da iş biter bölgede terörist varsa etkisiz hale getirilecek
MSB: PKK/YPG’li teröristlerce yapılan ihlal/taciz sayısı 36 oldu MSB: PKK/YPG’li teröristlerce yapılan ihlal/taciz sayısı 36 oldu
Demir yolu ağı ülkeyi saracak, mesafeler kısalacak Demir yolu ağı ülkeyi saracak, mesafeler kısalacak
Yeni 208 gelecek yıl Türkiye yollarına çıkacak Yeni 208 gelecek yıl Türkiye yollarına çıkacak
Emine Bulut cinayeti davası sonuçlandı: Fedai Baran ne cezası aldı? Ağırlaştırılmış müebbet nedir? Emine Bulut cinayeti davası sonuçlandı: Fedai Baran ne cezası aldı? Ağırlaştırılmış müebbet nedir?
Beşiktaş'ta seçim sonrası ilk istifa geldi Beşiktaş'ta seçim sonrası ilk istifa geldi
BİM 22 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında: BİM'e yarın neler geliyor? BİM 22 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında: BİM'e yarın neler geliyor?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ekim 2019 Pazartesi 14:09:35 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 14:11:05

Müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet farkı nedir? Ağırlaştırılmış hapis cezası kaç yıl?

Müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet arasındaki fark merak ediliyor. Müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet farkı nedir? Ağırlaştırılmış hapis cezası kaç yıl? merak ediliyor. Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayeti davasında sanık Fedai Baran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Haberi gören vatandaşlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hakkında arama yapmaya başladı. Ağırlaştırılmış müebbet ile ilgili merak edilenler ile müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet farkı haberimiz içerisinde yer alıyor.

Müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet farkı nedir? Ağırlaştırılmış hapis cezası kaç yıl? merak ediliyor. Müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet arasındaki fark yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayeti davasında sanık Fedai Baran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Haberi gören vatandaşlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hakkında arama yapmaya başladı. Ağırlaştırılmış müebbet ile ilgili merak edilenler ile müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet farkı ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

MÜEBBET NEDİR?

Müebbet hapis; bir kişinin işlediği suç karşılığı olarak verilen bir ceza türüdür. Müebbet hapis cezası alan kişi ömür boyu bu cezayı çekecektir.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET NEDİR?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eden, fakat Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile buna ilişkin tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilen hapis cezası türüdür. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Türkiye'de idam cezasının kaldırıldığı 2002 yılından sonra, bu cezanın yerine ikame edilmiştir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi sırasında kişinin sıkı bir şekilde güvenlik altında olması gerektiği kanunen belirtilmiştir. Ağırlaştırılmış müebbet yine ömür boyu sürecek bir cezadır ancak kişinin tavrına göre bu süre 30 yıl sürebilir. Bazı davalarda kişi 2 kere ağırlaştırılmış müebbet ya da müebbet alabilir bu durumlarda içeriden çıkması için en az 60 yıl geçmesi gerekmektedir.

MÜEBBET HAPİS HANGİ SUÇLULARA VERİLİR?

Tecavüz ve tecavüz sonucu öldürme,
Terör,
Cinayet
İsyan,
Suikast gibi suçlar sonucunda verilir.
Bu yazımızda müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedir, kimlere verilir, kaç senedir, müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası arasındaki farklar nelerdir gibi çeşitli bilgilere yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Bu cezanın çerçevesi Türkiye'de cezaların infazına ilişkin temel kanun olan 5275 sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun” tarafından belirlemektedir. Bu maddede düzenlenen infaza göre hükümlü, tüm hapislik yaşantısını tecritte, tek başına geçirmek zorundadır.

MÜEBBET HAPİS HÜKÜMLÜSÜ KISITLAMALARI NELER?

Diğer hükümlülerin haftada bir telefon ve ziyaret hakkı varken bu cezanın uygulandığı hükümlüler bu haklardan 15 günde bir yararlandırılmaktadır.

Üstelik de diğer hükümlüler üçüncü dereceye kadar “kan ve kayın hısımları” ile akraba olmamalarına rağmen adlarını vereceği üç kişi ziyaret edebilirken bu cezanın uygulandığı hükümlüler sadece eşi, alt soyu, üst soyu ve vasisi ziyaret edebilmektedir. Üstelik de aynı anda birden çok ziyaretçiyle görüşme imkanı tanınmadığı için bu hükümlüler diğer akrabalarını bir daha hiç görememek bir yana ailesini de bir daha hiçbir zaman bir arada görememektedir.

Bu kanuna göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen hükümlüler hapishanelerde sosyal aktivitelerden yararlanması da mümkün değildir. Eğer hapishane idaresi izin verirse günde bir saat kendi ünitesinde kalan diğer hükümlüleri görebilir ki görebileceği hükümlü sayısı en fazla ikidir. Sosyal olarak neredeyse tam bir izolasyon söz konusudur. Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez. Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz.

Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbî tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkum koğuşlarında uygulanır.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkUm edilmiş olanlar 30 yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 24 yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ