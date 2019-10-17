Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman? Mucize Doktor saat kaçta? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Mucize Doktor izleyicileri bu akşam yayınlanacak yeni bölümü kaçırmak istemiyor. Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un 6. bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Mucize Doktor'un yayınlanan son bölümünde; Ferman gizemli bir yolculuğa çıkar. Onun yokluğunu fırsat bilen Tanju asistanları hizaya sokma kararı alır ve Ali’ye ilk kendi vakasını verir. Vaka, Ali için kişisel bir boyut taşır. Bu vaka uğruna Ali tekrar başını belaya sokmayı göze alır. Öte yandan hastaneye yayılan bir dedikodu, Nazlı'nın umutlarını yeşertir.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Mucize Doktor yeni bölümü Perşembe günleri FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Mucize Doktor yeni bölümü her hafta Perşembe günü saat 20:00'de izleyicileri ile buluşuyor.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.

MUCİZE DOKTOR KADROSU

“Mucize Doktor”un kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.