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19 Eylül 2019 Perşembe 15:58:57 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:00:49

Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Mucize Doktor hangi hastanede çekiliyor?

Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Mucize Doktor hangi hastanede çekiliyor? merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümü ile seyircilerin beğenisini toplayan Mucize Doktor, yoğun ilgi görüyor. Mucize Doktor izleyicileri yeni bölümlerin ne zaman, saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın doktor olma hayalini gerçekleştirdiği Mucize Doktor'da yeni bölümde yaşanacaklar merak ediliyor. Mucize Doktor izleyicileri aynı zamanda dizinin hangi hastanede çekildiğini de öğrenmek istiyor.

Yayınlandığı ilk bölümü ile reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un 2. bölümü heyecanla bekleniyor. Mucize Doktor'un yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler "Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Ayrıca dizi ile ilgili başka detayları da öğrenmek isteyen seyirciler "Mucize Doktor hangi hastanede çekiliyor?" sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırıyor. Mucize Doktor dizisi hakkında merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mucize Doktor yeni bölümü bugün (Perşembe günü) FOX TV ekranlarında olacak. Mucize Doktor yeni bölümü saat 20:00'de izleyicileri ile buluşacak.

MUCİZE DOKTOR HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Hayat Hastanesi şu anda kullanımda olmadığı için dizinin yapımcıları iki katını tadilata sokarak dizi çekimine hazır hale getirdi.

MUCİZE DOKTOR 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANCAK?

İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman’ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali’ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz’le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır. Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar.

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