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23 Ekim 2019 Çarşamba 12:35:10 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 12:36:45

Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor 7. bölüm fragmanı yayında

Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor 7. bölüm fragmanları yayınlandı mı? merak ediliyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerden tam not alan ve reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Bu hafta Mucize Doktor'un 7. bölümü ekranlara gelecek. Mucize Doktor'un yeni bölümünde Ali, yeni duygularıyla baş etmeye, tanımaya çalışmaktadır. Tanju, acil gecesinin vakalarını araştırmaya başlar ve sebep olduğu ölümle zaten yüzleşemeyen Nazlı’yı iyice köşeye sıkıştırır. Kıvılcım, hastaneden kovuluşunun intikamını almak için Ferman ve Beliz’in kucağına imkansız bir vaka bırakır. İşte Mucize Doktor 7. bölümü ile ilgili merak edilen diğer detaylar..

Mucize Doktor'un 7. bölümü için geri sayım sürüyor. Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor 7. bölüm fragmanları yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İzleyicilerin beğenisini kazanan Mucize Doktor'un 7. bölümü bu hafta ekranlara gelecek. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Son bölümde neler olmuştu? Detaylar ve fragmanlar haberimiz içerisinde yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR 1. FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN.
 

MUCİZE DOKTOR 2. FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN.
 

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mucize Doktor yeni bölümüyle 24 Ekim Perşembe günü 20.00'de FOX'ta yayınlanacak.

MUCİZE DOKTOR 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, yeni duygularıyla baş etmeye, tanımaya çalışmaktadır. Tanju, acil gecesinin vakalarını araştırmaya başlar ve sebep olduğu ölümle zaten yüzleşemeyen Nazlı’yı iyice köşeye sıkıştırır. Kıvılcım, hastaneden kovuluşunun intikamını almak için Ferman ve Beliz’in kucağına imkansız bir vaka bırakır. Açelya dipsiz bir hayal kırıklığına uğrar ve Tanju’yla Kıvılcım, Ali ve Adil’den kurtulma planını yürürlüğe sokar.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.

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