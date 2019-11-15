Mucize Doktor tekrarı ne zaman? Mucize Tekrar tekrar bölümü hangi gün var? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor yeni bölümü ile dün izleyicileri ile buluştu. Dünkü yeni bölümü kaçıran dizi hayranları Mucize Doktor tekrar bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Mucize Doktor tekrar bölümünün ne zaman yayınlanacağı FOX Tv'nin haftalık yayın akışında planlanıyor.





MUCİZE DOKTOR TEKRARI NE ZAMAN?

FOX TV'nin haftalık yayın akışına göre, Mucize Doktor tekrar bölümü bu hafta Pazar günü yayınlanacak. Mucize Doktor tekrarı Pazar günü saat 11:15'te FOX Tv ekranlarında olacak.

MUCİZE DOKTOR 10. BÖLÜM ÖZETİ

Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır. Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali’nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.

MUCİZE DOKTOR 9. BÖLÜM ÖZETİ

Ali sonunda aradığı bisikleti bulur. Ama Adil bu bisiklet fikrine hiç sıcak değildir. Hastanede işler karışıktır zaten; hakkında iki şikayet birden yapılınca yönetim kurulu acil gündemle toplanmaya karar vermiştir ve konu Ali’nin hastanedeki geleceğidir. Diğer tarafta Ferman eski bir hastasına yardım etme fırsatı yakalar ve Tanju’nun hastası da zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Herkes pişmanlıklarıyla yüzleşirken yönetim kurulu Ali için toplanır.