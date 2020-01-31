Mucize Doktor gündemin en çok konuşulan dizileri arasında yer alıyor. Mucize Doktor tekrarı ne zaman? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izleme linki, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Dün izleyenlere duygusal anlar yaşatan Mucize Doktor'u kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, tekrar bölümünün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Yurt dışından gelen ölümcül virüs nedeniyle hastane karantina altına alınıyor. Virüs doktor Ferman'a da bulaşıyor. Ferman tedavisi olmayan hastalık nedeniyle ölümle burun buruna geliyor. Dr. Ali Vefa ise acı haberle adeta hayatının ikinci şokunu yaşıyor. İzleyenleri ağlatan sahnelerin yaşandığı Mucize Doktor 20. bölümünün tekrar günleri ve yeni bölüm fragman izleme linki haberimizde yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR'DA NELER YAŞANDI?

Yıllar önce abisini kaybettiği için yıkılan Ali Vefa, bu sefer de Ferman'ın ölüm korkusuyla büyük üzüntüye kapılıyor. Virüsün kendisine bulaştığını anlayan Ferman, başkalarına geçmesini engellemek için kendini negatif basınç odasına kapatıyor. Kaptığı virüsten dolayı aniden rahatsızlanan Ferman, tedavisi olmayan hastalık nedeniyle ölüme yaklaşıyor. Ali Vefa ise Ferman'a "Niye dikkat etmedin kendine. Bir kere kaybettim abimi bir daha mı kaybedeceğim. Yazık değil mi bana?" diyerek sitem ediyor.

MUZİCE DOKTOR 20. BÖLÜM ÖZETİ

Yurt dışından dönen bir uçağın yolcuları hastalanmaya başlayınca hastane ekstrem önlemler almak zorunda kalır. Ama insanlar ölmeye devam eder ve son çare acil servis, içindeki bütün insanlarla birlikte karantina altına alınır. Ferman, Ali ve Nazlı da içeride mahsur kalmıştır. Ekip bir yandan içeride kalanlara sağlık hizmeti sunmaya bir yandan da salgınla mücadele etmeye uğraşır. Ve sonunda ekipten biri de hastalığa yakalanır.

MUCİZE DOKTOR TEKRARI NE ZAMAN?

Mucize Doktor tekrarı 2 Şubat Pazar günü saat 11:15'te ekrana gelecek.

MUCİZE DOKTOR FERMAN HOCA ÖLECEK Mİ?

Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında Doktor Ali'nin Ferman Hoca için çok çabaladığı ve araştırmalar yaptığı görülüyor. Fragmanın son sahnesinde Ferman Hoca'nın kendine geldiği ve gözlerini açıp "Ali" diye bağırdığı görülüyor. Doktor Ali ise heyecanlanarak "Ölmedi ki, ölmedi ki.." diyor.