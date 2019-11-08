Mucize Doktor tekrarı ne zaman? Mucize Doktor tekrar bölümü hangi gün? sorularının yanıtı Mucize Doktor sevenleri tarafından merak ediliyor. Mucize Doktor tekrar bölümünü izlemek isteyenler, yeni bölümü ne zaman izleyebileceklerini öğrenmek istiyor. FOX Tv, yayın akışını haftalık olarak yayınlıyor. Perşemve günü yeni bölümü yayınlanan Mucize Doktor'un tekrar bölümünün hangi gün saat kaçta yayınlanacağı bu yayın akışında gösteriliyor. Mucize Doktor 9. bölümü ile ilgili merak edilenler ile tekrar yayın tarihi haberimizde yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR TEKRAR BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Mucize Doktor tekrar bölümü bugün saat 20:00'de ve 10 Kasım Pazar günü saat 11:15'te yayınlanacak.

MUCİZE DOKTOR 9. BÖLÜM ÖZETİ

Ali sonunda aradığı bisikleti bulur. Ama Adil bu bisiklet fikrine hiç sıcak değildir. Hastanede işler karışıktır zaten; hakkında iki şikayet birden yapılınca yönetim kurulu acil gündemle toplanmaya karar vermiştir ve konu Ali’nin hastanedeki geleceğidir. Diğer tarafta Ferman eski bir hastasına yardım etme fırsatı yakalar ve Tanju’nun hastası da zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Herkes pişmanlıklarıyla yüzleşirken yönetim kurulu Ali için toplanır.

MUCİZE DOKTOR HAKKINDA

Mucize Doktor, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 12 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan, senaryosu Pınar Bulut ve Onur Koralp tarafından yazılan medikal drama tarzında Türk televizyon dizisi. 2013 yapımı Güney Kore dizisi olan Good Doctor'dan esinlenmiştir.