Mucize Doktor tekrarı ne zaman? Mucize Doktor tekrar bölümü bu hafta hangi gün?

Reyting rekorları kırmaya devam eden Mucize Doktor'un yeni bölümleri yoğun ilgi görüyor. Mucize Doktor yeni bölümü ile 21 Kasım Perşembe akşamı hayranları ile buluştu. Mucize Doktor'u kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Otizmli Doktor Ali'nin başarı öyküsünü anlatan Mucize Doktor tekrar bölümünün ne zaman yayınlanacağı FOX Tv'nin haftalık yayın akışında planlanıyor. Mucize Doktor tekrar bölümü bu hafta hangi gün? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.



BU HAFTA MUCİZE DOKTOR TEKRARI NE ZAMAN?

FOX TV'nin haftalık yayın akışına göre, Mucize Doktor tekrar bölümü bu hafta Pazar günü yayınlanacak. Mucize Doktor tekrarı Pazar günü saat 11:15'te FOX Tv ekranlarında olacak.

MUZİCE DOKTOR 11. BÖLÜM ÖZETİ

Ali, zor da olsa patolojiye alışmaya çalışmaktadır. İşin kötüsü; artık Nazlı da onun cerrahiye geri dönmesine yardım etmeyecektir. Aynı sırada bütün cerrahi ekibi, olağanüstü boyutlarda bir tümörü olan bir hasta için seferber olur. Ama adamı öldürmeden tümörü çıkarmak imkansız gibidir. Öte yanda Beliz yeni doğum yapan arkadaşıyla ilgili korkunç bir şüpheye düşer. İki vakanın da tam kıyısında duran Ali, eğer cerrahiye dönecekse, bunu kendi başına başarmak ve hiç yapmadığı bir şey yapmak zorundadır.

MUCİZE DOKTOR 10. BÖLÜM ÖZETİ

Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır. Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali’nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.