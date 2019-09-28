Mucize Doktor tekrarı ne zaman? Mucize Doktor 4. bölüm fragmanı yayında
Mucize Doktor tekrarı ne zaman? Mucize Doktor 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularının yanıtı diziseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yayınlandığı ilk bölümden beri izleyicilerden tam not alan ve farkındalık yaratan dizi Mucize Doktor'un yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler tekrar günlerini araştırıyor. Mucize Doktor 4. bölüm fragmanı da aynı heyecanla bekleniyor. İlk bölümden gönüllerde taht kuran Doktor Ali Vefa'nın neler yaşayacağı merak ediliyor. Mucize Doktor 4. bölüm fragmanına haberimizden erişim sağlanabiliyor.
Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın doktor olma hayalini gerçekleştirdiği Mucize Doktor dizisi izleyicilerden tam not almaya devam ediyor. Mucize Doktor, Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alıyor.
Mucize Doktor tekrarı ne zaman? Mucize Doktor 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularının yanıtı dizi hayranları tarafından yoğun olarak araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemel isteyenler tekrar günlerini öğrenmek istiyor. Otizm ve savant sendromu hakkında farkındalık yaratan dizi Mucize Doktor'un yeni bölümleri de heyecanla bekleniyor.
MUCİZE DOKTOR TEKRARI NE ZAMAN?
Mucize Doktor tekrarı bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü FOX ekranlarında olacak. Dizi bugün saat 16:30'da, yarın ise 11:15'te izleyicileri ile yeniden buluşacak.
MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Mucize Doktor yeni bölümü Perşembe günleri FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Mucize Doktor yeni bölümü her hafta Perşembe günü saat 20:00'de izleyicileri ile buluşuyor. Mucize Doktor 4. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümünde Ali ve Nazlı ilk şehir dışı görevine çıkıyor. Ferman Hoca, Ali ve Nazlı'yı karaciğer almaya gönderiyor. Mucize Doktor fragmanına aşağıdaki linkten erişim sağlanabiliyor.
MUCİZE DOKTOR 4. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
MUCİZE DOKTOR KADROSU
“Mucize Doktor”un kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- FETÖ devlete sızma planlarını 40 yıl önceden başlatmış! O sözler ilk kez ortaya çıktı
- FETÖ firarisi Önder Aytaç’tan depremle ilgili skandal sözler
- Milli gemilerimize özel görev! Yunanların Türk amfibi şaşkınlığı
- Hava yükünün yüzde 65'ini İstanbul omuzladı
- Deprem sonrası İstanbullular evini sigortalatmanın peşine düştü