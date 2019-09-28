Mucize Doktor tekrarı ne zaman? Mucize Doktor 4. bölüm fragmanı yayında

Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın doktor olma hayalini gerçekleştirdiği Mucize Doktor dizisi izleyicilerden tam not almaya devam ediyor. Mucize Doktor, Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alıyor.

Mucize Doktor tekrarı ne zaman? Mucize Doktor 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularının yanıtı dizi hayranları tarafından yoğun olarak araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemel isteyenler tekrar günlerini öğrenmek istiyor. Otizm ve savant sendromu hakkında farkındalık yaratan dizi Mucize Doktor'un yeni bölümleri de heyecanla bekleniyor.

MUCİZE DOKTOR TEKRARI NE ZAMAN?

Mucize Doktor tekrarı bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü FOX ekranlarında olacak. Dizi bugün saat 16:30'da, yarın ise 11:15'te izleyicileri ile yeniden buluşacak.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor yeni bölümü Perşembe günleri FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Mucize Doktor yeni bölümü her hafta Perşembe günü saat 20:00'de izleyicileri ile buluşuyor. Mucize Doktor 4. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümünde Ali ve Nazlı ilk şehir dışı görevine çıkıyor. Ferman Hoca, Ali ve Nazlı'yı karaciğer almaya gönderiyor. Mucize Doktor fragmanına aşağıdaki linkten erişim sağlanabiliyor.



MUCİZE DOKTOR KADROSU

“Mucize Doktor”un kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.