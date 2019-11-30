Reyting rekorları kıran Mucize Doktor, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Otizmli bir doktorun başarılı yaşam öyküsünü anlatan Mucize Doktor'un tekrar bölümleri de yoğun ilgi görüyor. Mucize Doktor yeni bölümü olan 12. bölümü ile bu hafta 28 Kasım Perşembe akşamı yayınlandı. Yeni bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Mucize Doktor tekrarı ne zaman? Mucize Doktor 12. bölüm tekrarı bugün var mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Mucize Doktor tekrarının hangi günler yayınlanacağı bilgisi haberimizde.





MUCİZE DOKTOR TEKRARI NE ZAMAN?

Mucize Doktor tekrar bölümü bugün ve yarın FOX TV ekranlarında olacak. Mucize Doktor 12. bölüm tekrarı bugün saat 20:00'de, yarın ise saat 11:15'te izleyicileri ile bir kez daha buluşacak.

MUCİZE DOKTOR 12. BÖLÜM ÖZETİ

Nazlı için karar anı gelip çatmıştır. Acil gecesi yanlış entübe ederek ölümüne sebebiyet verdiği hastayı araştırmak için bakanlık tarafından görevlendirilmiş bir heyet hastaneye gelir. Adil’in Nazlı’yı koruma çabaları çabucak boşa çıkar. Ambulans şoföründen başhekimine hastanedeki herkes topun ağzındadır. Nazlı’yı kurtarabilecek tek savunmaysa Ferman’dadır. Ama bu da Beliz’i ve ekonomik durumu yeni yeni düzelen hastaneyi ateşe atmak anlamına gelir. Ferman bir seçim yapmakta bocalar. Nazlı korka korka kurula çıkar. Ama sonunda ona umut veren beklenmedik biri olacaktır.

MUCİZE DOKTOR 11. BÖLÜM ÖZETİ

Ali, zor da olsa patolojiye alışmaya çalışmaktadır. İşin kötüsü; artık Nazlı da onun cerrahiye geri dönmesine yardım etmeyecektir. Aynı sırada bütün cerrahi ekibi, olağanüstü boyutlarda bir tümörü olan bir hasta için seferber olur. Ama adamı öldürmeden tümörü çıkarmak imkansız gibidir. Öte yanda Beliz yeni doğum yapan arkadaşıyla ilgili korkunç bir şüpheye düşer. İki vakanın da tam kıyısında duran Ali, eğer cerrahiye dönecekse, bunu kendi başına başarmak ve hiç yapmadığı bir şey yapmak zorundadır.