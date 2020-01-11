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11 Ocak 2020 Cumartesi 14:12:15 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 14:13:17

Mucize Doktor tekrar ne zaman? Mucize Doktor tekrar bölümü hangi gün?

Mucize Doktor yeni bölümleri ile izleyicilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. FOX Tv ekranlarında yayınlanan ve ilk günden beri reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un tekrar bölümleri de yoğun ilgi görüyor. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler tekrar bölümünün ne zaman yayınlandığını öğrenmek istiyor. "Mucize Doktor tekrar ne zaman? Mucize Doktor tekrar bölümü hangi gün?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Mucize Doktor'un tekrar bölümünün ne zaman yayınlanacağı haftalık yayın akışında planlanıyor. Mucize Doktor tekrar günü ve saati haberimizde yer alıyor..

"Mucize Doktor tekrar ne zaman? Mucize Doktor tekrar bölümü hangi gün?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Mucize Doktor yeni bölümleri ile izleyicilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler tekrar bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Mucize Doktor'un tekrar bölümünün yayınlanacağı gün ve saat haftalık yayın akışında yer alıyor. Mucize Doktor tekrar günü ve saat bilgisi haberimizde sizlerle..

MUCİZE DOKTOR TEKRARI NE ZAMAN?

FOX Tv'nin bu haftaki yayın akışına göre Mucize Doktor tekrar bölümü 12 Ocak Pazar günü saat 11:15'te ekranlarda olacak.

MUCİZE DOKTOR 18. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mucize Doktor 18. yeni bölüm 16 Ocak 2020 tarihinde Perşembe günü ekranlarda olacak.

MUCİZE DOKTOR 18. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.


 

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir’den aldığı aşk taktikleriyle Ali, Nazlı’ya karşı ilk kez atak oynamayı dener ama bu çok fena ters teper. Öte yanda Ferman’la arası düzelen Beliz, bağış gecesinin hasılatını bir hayır işi için kullanmaya karar verir. Kıvılcım buna karşı çıkınca hastanenin kontrolü için savaş yeni baştan başlar. Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür. Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Ve gözünü karartan Ali, sonunda bir teşebbüste bulunur.

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