Mucize Doktor tekrar ne zaman? Mucize Doktor tekrar bölümü hangi gün?

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MUCİZE DOKTOR TEKRARI NE ZAMAN?

FOX Tv'nin bu haftaki yayın akışına göre Mucize Doktor tekrar bölümü 12 Ocak Pazar günü saat 11:15'te ekranlarda olacak.

MUCİZE DOKTOR 18. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mucize Doktor 18. yeni bölüm 16 Ocak 2020 tarihinde Perşembe günü ekranlarda olacak.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir’den aldığı aşk taktikleriyle Ali, Nazlı’ya karşı ilk kez atak oynamayı dener ama bu çok fena ters teper. Öte yanda Ferman’la arası düzelen Beliz, bağış gecesinin hasılatını bir hayır işi için kullanmaya karar verir. Kıvılcım buna karşı çıkınca hastanenin kontrolü için savaş yeni baştan başlar. Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür. Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Ve gözünü karartan Ali, sonunda bir teşebbüste bulunur.