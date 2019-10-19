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19 Ekim 2019 Cumartesi 11:04:20 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 11:07:35

Mucize Doktor tekrar bölümü ne zaman? Mucize Doktor tekrar hangi günler?

Mucize Doktor tekrar bölümü ne zaman? Mucize Doktor tekrar hangi günler? merak ediliyor. Mucize Doktor, her hafta Perşembe günleri FOX TV ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor. 17 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan yeni bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Mucize Doktor'un tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlandığını öğrenmek istiyor. Mucize Doktor tekrar bölümü ve saatleri ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

Mucize Doktor izleyicileri yeni bölümler olduğu kadar tekrar bölümlerinin hangi günler yayınlandığını öğrenmek istiyor. Mucize Doktor tekrar bölümü ne zaman? Mucize Doktor tekrar hangi günler? sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Mucize Doktor'un yeni bölümü 17 Ekim Perşembe akşamı izleyenler ile buluştu. Yeni bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler tekrar bölümlerinin hangi gün ve saatlerde yayınlandığını araştırıyor. 

MUZİCE DOKTOR TEKRAR BÖLÜMÜ NE ZAMAN? 

Mucize Doktor'un tekrar bölümleri hafta sonu yayınlanıyor. Bu hafta Mucize Doktor'un tekrar bölümü hem Cumartesi hem Pazar günü izleyiciler ile buluşuyor. Tekrar bölüm bugün saat 13:30'da yayınlanacak. Mucize Doktor'un tekrar bölümü 2. kez Pazar günü saat 11:15'te ekranlarda olacak.

MUCİZE DOKTOR 6. BÖLÜM ÖZETİ
 
Koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.

 

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Mucize Doktor yeni bölümü Perşembe günleri FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Mucize Doktor yeni bölümü her hafta Perşembe günü saat 20:00'de izleyicileri ile buluşuyor. Mucize Doktor'un 7. bölümü 24 Ekim'de yayınlanacak.

MUCİZE DOKTOR KADROSU

“Mucize Doktor”un kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

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