Mucize Doktor Ferman'ın sırrı ne? Mucize Doktor Ferman kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sevilen dizi Mucize Doktor'da Ferman'ın sakladığı sır bugün ortaya çıkıyor. Mucize Doktor'un yeni bölümünde Doktor Ferman'ın sırrını Ali ile paylaştığı görülüyor. İzleyicilerin merakla araştırdığı Mucize Doktor Ferman'ın sırrı ne? Mucize Doktor Ferman kimdir? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor. Mucize Doktor yeni bölümü ile bu akşam FOX Tv ekranlarında yayınlanıyor. Mucize Doktor Ferman'ın sırrı ve Mucize Doktor Ferman hakkında merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

MUZİCE DOKTOR FERMAN'IN SIRRI NE?

Mucize Doktor yeni bölümde hastaneye gelen çocuk hasta hem Ferman'ı hem de Ali'yi geçmişe götürüyor. Ali'nin hastanın annesine söylediği sözler Ferman'ı sinirlendirirken Ferman sırrını Ali ile paylaşıyor. Beliz ise bu sırrın ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Bu akşam Mucize Doktor'un yeni bölüm yayınlandıktan sonra Ferman'ın sırrı haberimiz içerisinde yer alacak.

MUZİCE DOKTOR FERMAN KİMDİR?

30'larında, hastanenin yıldız cerrahı. Adil Hoca tarafından yetiştirilmiş. Ukala ve uzak görünüyor ama aslında bir sırrı var. Bu sır yüzünden aslında kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu görmüyor kimse. Ferman duygularını bastırıyor. Çünkü cerrahlıkta duygusallığa yer olmadığını bilir; takındığı sert tavır aslında asistanlarının iyiliği içindir. Herkes ona saygı duyar, biraz da ondan çekinir. Başarılı bir kariyeri ve güzeller güzeli bir sevgilisi, Beliz’i var; daha şimdiden hayalini kurduğu her ne varsa, hemen hepsine sahip. Şimdilik Ali’nin hastaneye alınmasına karşı. Ama gelecekte neler olacağı bilinmez.

FERMAN'I CANLANDIRAN ONUR TUNA KİMDİR?



02.07.1985 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı.

1,95 boyunda olan Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir’de Üniversitede okurken 4 yıl profosyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul’da Üç Mota , Ayla Algan , Craft ve Saim Güveloğlu’ndan eğitim almaya devam etti.

Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ardından Filinta, Cesur Yürek , Yasak Elma dizileri ile Bir Küçük Eylül Hikayesi ve 2019 yılında çekilen Ağır Romantik sinema filmlerinde rol aldı.

Ekran ve beyaz perde dışında müzik ile ilgilenmektedir. Gitar ve piyano çalan oyuncunun aynı zamanda besteleri ile 4 şarkılık EP si bulunmaktadır.