Mucize Doktor Ferman'ın kardeşi Fatoş kimdir? Mucize Doktor Ferman'ın kardeşi Dilek Köse kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Başrollerini Taner Ölmez ve Onur Tuna'nın oynadığı; FOX TV ekranlarının reyting kıran dizisi Mucize Doktor'da Ferman, sakladığı büyük sırrı Ali Vefa ile paylaştı. Ferman'ın serebral palsi hastası olan bir kız kardeşinin olduğunu öğrenen Ali, hayatında ilk defa Ferman'a dokunarak sarıldı.

Mucize Doktor son bölümüyle de seyirciyi derinden etkiledi. Diziye sonradan dahil olan Fatoş karakteri izleyicilerin takdirini topladı. Fatoş karakterine can veren Dilek Köse'nin ise kim olduğu herkes tarafından merak konusu oldu.

Daha önce televizyon ekranlarında boy göstermeyen oyuncu ilk kez bir dizide yer alıyor. "İlk set, ilk heyecan.. ..ve çalışmaktan gurur duyduğum ekip." notuyla paylaşım yapan Köse'ye beğeni yağdı.

Mucize Doktor'a yeni bir oyuncu olarak dahil olan Ferman'ın kardeşi Dilek Köse, daha önce hiç kameralar karşısında yer almasa da sahnelerin tozunu yutmuş bir oyuncu. Televizyon ekranlarında yer almayan oyuncu Dilek Köse, tiyatro kökenlidir.

DİLEK KÖSE KİMDİR?

Dilek Köse, 1995 yılında İnebolu'da dünyaya geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

1.65 boyunda ve 48 kg ağırlığındaki başarılı oyuncu Blacklist oyunculuk ajansına kayıtlı ve aktif olarak tiyatro oyunlarında yer alıyor. Lisans eğitimini 2013 yılında tamamladı. En son rol aldığı tiyatro oyunu ise "Kızgın damdaki kedi."

Dilek Köse'nin hobileri arasında yüzme, şan ve vokal eğitimi var ayrıca şarkı söylemek ve piyano çalmayı da bir ayrı seviyor.