Mucize Doktor 20. bölüm fragmanı yayında mı? Mucize Doktor izleme linki

Mucize Doktor'un yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Mucize Doktor bu akşam 19. yeni bölümüyle saat 20.00'de FOX ekraklarında yer alacak. İzleyiciler şimdiden "Mucize Doktor 20. bölüm fragmanı yayında mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Mucize Doktor izleme linki merakla araştırılıyor. Mucize Doktor'un bu akşam yayınlanan bölümünde Ali’nin birinden hoşlandığını öğrenen Betüş onu sevdiğine açılması konusunda sıkıştırır. Sonunda bütün gerçekler ortaya çıkar ve Betüş hastaneden kaçar.

MUCİZE DOKTOR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Mucize Doktor 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mucize Doktor 20. fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

MUCİZE DOKTOR 20. BÖLÜM NE ZAMAN?

Mucize Doktor 20. bölümü haftaya 30 Ocak 2020 tarihinde yayınlanacak.

MUCİZE DOKTOR 19. BÖLÜM ÖZETİ

Bir sır yüzünden Betüş’ün ameliyatı yapılamaz ve Adil kurul toplamak zorunda kalır. Bu sırada acile kahramanlık yapmaya çalışırken ağır yaralanmış bir adam gelir. Ama adamın sakat kalmasını önleyecek bir prosedür henüz icat edilmemiştir. Ferman yine de vazgeçmez ve asistanlar arasında bir yarış başlatır.

Diğer tarafta Ali’nin birinden hoşlandığını öğrenen Betüş onu sevdiğine açılması konusunda sıkıştırır. Sonunda bütün gerçekler ortaya çıkar ve Betüş hastaneden kaçar.