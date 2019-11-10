Muazzam desteğin nedeni petrol

Barış Pınarı Harekâtı sürecinde Suriye’nin kuzeydoğusundaki askerlerini çekme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, ardından ‘Petrol için Suriye’deyiz’ itirafında bulundu. Türkiye’nin operasyonu sonrası ABD, kuzeydeki 16 üs ve askeri noktadan çekildi. Ancak milyarlarca dolarlık rezervlerin olduğu Deyrizor, Haseke ve Rakka’da kılını kıpırdatmadı. Hatta kuzeyden çektiği 2 bin askerini, zengin petrol sahalarında görevlendirdi. ABD, harekâtın durmasının ardından 6 üs ve noktaya ise geri döndü.

DEYRİZOR’A İKİ YENİ ÜS

Trump, Suriye petrolüne göz diktiğini açıklamasının hemen ardından, petrol sahalarını koruma gerekçesiyle bölgeye ek asker gönderme planını onayladı. Böylece yaklaşık 800 Amerikan askerinin, Deyrizor ve Haseke arasında kalan 150 kilometrelik bölgeye konuşlanmasının önü açıldı. Ayrıca ABD yönetimi, petrol zengini Deyrizor’da iki yeni askeri üs kurmak için çalışma başlattı. ABD bu bölgelere ayrıca 250-300 ek askeri personel, zırhlı araçlar, ağır silah ve mühimmat da sevk etti. ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki petrol sahalarında devriyelerini sürdürüyor.

BUNUNLA GURUR DUYUYORUZ

ABD Savunma Bakanı Mike Pompeo, önceki gün Almanya’da yaptığı açıklamada, Suriye’de PKK/YPG’nin paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) “muazzam kaynak” sağladıklarını belirterek, “Bununla gurur duyuyoruz. Onlara desteğimizi sürdüreceğiz. Çünkü bunun çıkarımıza olduğunu düşünüyoruz” itirafında bulundu. Teröristlere kol kanat gererek petrolü kontrol altında tutmayı amaçlayan ABD’nin planı, sadece Suriye'yle sınırlı değil. Bölge, Irak petrolünün Akdeniz’e taşınması için de stratejik öneme sahip. Bu bölgeden geçecek boru hattıyla Kerkük petrolü Deyrizor petrolüyle birleşip İsrail’e ulaştırılacak. Buradan da tüm dünyaya satılacak.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Rath, Suriye'deki petrol sahalarından elde edilen gelirle terör örgütü PKK/YPG’yi finanse ettiklerini açıklamıştı.

İSRAİL'E TAŞINACAK

Suriye’de yaşanan son gelişmelerin arkasında Kerkük ve Suriye petrolünün İsrail’in Hayfa Limanı’na taşınmasını öngören 85 yıllık plan olduğu ortaya çıktı. Bugün ABD kontrolünde olan bölgedeki petrol boru hattı tam kapasiteyle aktif hale getirilebilirse, İsrail’deki Hayfa Limanı'na günde 5 milyon varil petrol taşınabilecek. Bu kapsamda Irak-Suriye arasındaki Ebu Kemal Kapısı açıldı. Kapının rejim kontrolünde olması Rusya’nın da plan dahilinde olduğunu gösteriyor.