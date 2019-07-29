MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ödeme, kredi kartı ile taksitli ödeme ekranı!
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde 2. taksit döneminde son gün yaklaşıyor. 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başlayan MTV ödeme kredi kartı ile taksitli ödeme ekranı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Aracı olan kimseler MTV'de son günün yaklaşması ile ödeme yapabilecekleri yerleri merak ediyor. Aksi halde MTV 2. taksit ödemelerini zamanında yapmayan araç sahipleri gecikme faizi ödemek zorunda kalacak. MTV ödemesi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ve MTV ödeme kredi kartı ile taksitli ödeme ekranı ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ödeme kredi kartı ile taksitli ödeme ekranı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. MTV ödemelerinin ne zamana kadar ve nasıl yapıldığı merak ediliyor. Araç sahipleri MTV ödemelerini senede iki eşit taksit halinde ödüyor. Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde gecikme faizi ödemek zorunda kalıyor. Gecikme faizi ile karşılaşmak istemeyen araç sahipleri MTV ödemelerini zamanında yapmak istiyor. 1 Temmuz'da başlayan MTV 2. taksit ödemeleri ne zamana kadar yapılıyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ödeme kredi kartı ile taksitli ödeme ekranı ile ilgili detaylar haberimizde.
MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
1 Temmuz 2019 tarihinde başlayan MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor. 2019 MTV ilk taksiti 1 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında ödenmişti.
MTV ÖDEME KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ ÖDEME EKRANI
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?
MTV 2. taksit ödemeleri il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Aynı zamanda anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabiliyor.
GİB'in resmi interner sayfasında yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. Aynı zamanda GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da MTV 2. taksiti ödenebiliyor.
Ekranın sol bölümünde yer alan listeden “Kredi Kart İle Vergi Ödeme” tıklandığında karşınıza çıkan ekrandan verginizi ödeyebilirsiniz. Karşınıza sorgulama ekranı çıkıyor Burada T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, vergi türü ve dönem bilgileri yer alıyor. Bilgilerinizi kontrol ettikten sonra “Sorgula” butonuna basabilirsiniz.
2019 MTV ÜCRETLERİ
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi. 2019’da ödenecek yıllık MTV rakamları şöyle:
Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı
1-3 Yaş (TL): 861
4-6 Yaş (TL): 600
7-11 Yaş (TL): 336
12-15 Yaş (TL): 254
16 ve üzeri yaş (TL) : 90
Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc
1-3 Yaş (TL): 1500
4-6 Yaş (TL): 1124
7-11 Yaş (TL): 653
12-15 Yaş (TL): 461
16 ve üzeri yaş (TL) : 177
Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc
1-3 Yaş (TL): 2647
4-6 Yaş (TL): 2069
7-11 Yaş (TL): 1218
12-15 Yaş (TL): 743
16 ve üzeri yaş (TL) : 289
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc
1-3 Yaş (TL): 4170
4-6 Yaş (TL): 3212
7-11 Yaş (TL): 1888
12-15 Yaş (TL): 1124
16 ve üzeri yaş (TL) : 444
Motor Silindir Hacmi: 2001-2500 cc
1-3 Yaş (TL): 6254
4-6 Yaş (TL): 4541
7-11 Yaş (TL): 2837
12-15 Yaş (TL): 1696
16 ve üzeri yaş (TL) : 671
Motor Silindir Hacmi: 2501-3000 cc
1-3 Yaş (TL): 8720
4-6 Yaş (TL): 7586
7-11 Yaş (TL): 4739
12-15 Yaş (TL): 2550
16 ve üzeri yaş (TL) : 936
Motor Silindir Hacmi: 3001-3500 cc
1-3 Yaş (TL): 13280
4-6 Yaş (TL): 11948
7-11 Yaş (TL): 7197
12-15 Yaş (TL): 3593
16 ve üzeri yaş (TL) : 1319
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