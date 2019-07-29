MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ödeme kredi kartı ile taksitli ödeme ekranı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. MTV ödemelerinin ne zamana kadar ve nasıl yapıldığı merak ediliyor. Araç sahipleri MTV ödemelerini senede iki eşit taksit halinde ödüyor. Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde gecikme faizi ödemek zorunda kalıyor. Gecikme faizi ile karşılaşmak istemeyen araç sahipleri MTV ödemelerini zamanında yapmak istiyor. 1 Temmuz'da başlayan MTV 2. taksit ödemeleri ne zamana kadar yapılıyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ödeme kredi kartı ile taksitli ödeme ekranı ile ilgili detaylar haberimizde.



MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

1 Temmuz 2019 tarihinde başlayan MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor. 2019 MTV ilk taksiti 1 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında ödenmişti.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

MTV 2. taksit ödemeleri il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Aynı zamanda anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabiliyor.

GİB'in resmi interner sayfasında yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. Aynı zamanda GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da MTV 2. taksiti ödenebiliyor.

Ekranın sol bölümünde yer alan listeden “Kredi Kart İle Vergi Ödeme” tıklandığında karşınıza çıkan ekrandan verginizi ödeyebilirsiniz. Karşınıza sorgulama ekranı çıkıyor Burada T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, vergi türü ve dönem bilgileri yer alıyor. Bilgilerinizi kontrol ettikten sonra “Sorgula” butonuna basabilirsiniz.



2019 MTV ÜCRETLERİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi. 2019’da ödenecek yıllık MTV rakamları şöyle:

Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı

1-3 Yaş (TL): 861

4-6 Yaş (TL): 600

7-11 Yaş (TL): 336

12-15 Yaş (TL): 254

16 ve üzeri yaş (TL) : 90

Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc

1-3 Yaş (TL): 1500

4-6 Yaş (TL): 1124

7-11 Yaş (TL): 653

12-15 Yaş (TL): 461

16 ve üzeri yaş (TL) : 177

Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc

1-3 Yaş (TL): 2647

4-6 Yaş (TL): 2069

7-11 Yaş (TL): 1218

12-15 Yaş (TL): 743

16 ve üzeri yaş (TL) : 289

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444

Motor Silindir Hacmi: 2001-2500 cc

1-3 Yaş (TL): 6254

4-6 Yaş (TL): 4541

7-11 Yaş (TL): 2837

12-15 Yaş (TL): 1696

16 ve üzeri yaş (TL) : 671

Motor Silindir Hacmi: 2501-3000 cc

1-3 Yaş (TL): 8720

4-6 Yaş (TL): 7586

7-11 Yaş (TL): 4739

12-15 Yaş (TL): 2550

16 ve üzeri yaş (TL) : 936

Motor Silindir Hacmi: 3001-3500 cc

1-3 Yaş (TL): 13280

4-6 Yaş (TL): 11948

7-11 Yaş (TL): 7197

12-15 Yaş (TL): 3593

16 ve üzeri yaş (TL) : 1319