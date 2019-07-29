MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ödeme, kredi kartı ile taksitli ödeme ekranı!

  • Bist 100
    102811
  • Dolar
    5,6292
  • Euro
    6,2633
  • Altın
    255,9390
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rize'deki saldırıda yaralanan Rabia dehşeti böyle anlattı: Boğarak öldürecekti Rize'deki saldırıda yaralanan Rabia dehşeti böyle anlattı: Boğarak öldürecekti
Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Tahran, İran’ı ziyaret etme teklifimi reddetti ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Tahran, İran’ı ziyaret etme teklifimi reddetti
Hakkari'de 20 bin yıllık Cilo buzları eriyor Hakkari'de 20 bin yıllık Cilo buzları eriyor
Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve AB Başkanı: Türkiye'nin ihracatının yarısı AB ile yapılıyor Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve AB Başkanı: Türkiye'nin ihracatının yarısı AB ile yapılıyor
Otomobilde 3 bin kurbağa ele geçirildi: 5 gözaltı  Otomobilde 3 bin kurbağa ele geçirildi: 5 gözaltı 
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
Zonguldak'ta 45 yıldır bitirilemeyen 36 km’lik duble yol hizmete açıldı Zonguldak'ta 45 yıldır bitirilemeyen 36 km’lik duble yol hizmete açıldı
Gazeteci İsmail Saymaz ile Banu Güven sosyal medya üzerinden birbirine girdi Gazeteci İsmail Saymaz ile Banu Güven sosyal medya üzerinden birbirine girdi
Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı
Suriye'nin Deyrizor ilinde koalisyon saldırısında 5 sivil öldü Suriye'nin Deyrizor ilinde koalisyon saldırısında 5 sivil öldü
ABD-Çin krizi ticarette Türkiye'ye yaradı! ABD-Çin krizi ticarette Türkiye'ye yaradı!
Çin 'yeniden kullanılabilir roket' geliştirmeye hazırlanıyor Çin 'yeniden kullanılabilir roket' geliştirmeye hazırlanıyor
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: İran tankerine el konulması nükleer anlaşmanın ihlalidir İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: İran tankerine el konulması nükleer anlaşmanın ihlalidir
İnsan ticaretinin en büyük mağdurları kadın ve kız çocukları İnsan ticaretinin en büyük mağdurları kadın ve kız çocukları
BM Libya'da çatışmaların artması konusunda uyardı BM Libya'da çatışmaların artması konusunda uyardı
Zirveler diyarı Gilgit-Baltistan Zirveler diyarı Gilgit-Baltistan
Orhan Ak'tan açıklama: Uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum Orhan Ak'tan açıklama: Uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum
Taze kayısı ihracatındaki artış yüz güldürdü Taze kayısı ihracatındaki artış yüz güldürdü
S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı
Hagi'den Fatih Terim'e büyük övgü: İmkan verildiği takdirde olamayacağı şampiyonluk yok Hagi'den Fatih Terim'e büyük övgü: İmkan verildiği takdirde olamayacağı şampiyonluk yok
Afrodisyas'ta hedef 300 bin ziyaretçi Afrodisyas'ta hedef 300 bin ziyaretçi
Rusya: Türkiye’yle Suriye’deki hedeflere nokta atışı operasyonları düzenliyoruz Rusya: Türkiye’yle Suriye’deki hedeflere nokta atışı operasyonları düzenliyoruz
Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu belli oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:06:09 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:08:39

MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ödeme, kredi kartı ile taksitli ödeme ekranı!

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde 2. taksit döneminde son gün yaklaşıyor. 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başlayan MTV ödeme kredi kartı ile taksitli ödeme ekranı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Aracı olan kimseler MTV'de son günün yaklaşması ile ödeme yapabilecekleri yerleri merak ediyor. Aksi halde MTV 2. taksit ödemelerini zamanında yapmayan araç sahipleri gecikme faizi ödemek zorunda kalacak. MTV ödemesi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ve MTV ödeme kredi kartı ile taksitli ödeme ekranı ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ödeme kredi kartı ile taksitli ödeme ekranı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. MTV ödemelerinin ne zamana kadar ve nasıl yapıldığı merak ediliyor. Araç sahipleri MTV ödemelerini senede iki eşit taksit halinde ödüyor. Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde gecikme faizi ödemek zorunda kalıyor. Gecikme faizi ile karşılaşmak istemeyen araç sahipleri MTV ödemelerini zamanında yapmak istiyor. 1 Temmuz'da başlayan MTV 2. taksit ödemeleri ne zamana kadar yapılıyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ödeme kredi kartı ile taksitli ödeme ekranı ile ilgili detaylar haberimizde.


MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

1 Temmuz 2019 tarihinde başlayan MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor. 2019 MTV ilk taksiti 1 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında ödenmişti.

MTV ÖDEME KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ ÖDEME EKRANI

 

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

MTV 2. taksit ödemeleri il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Aynı zamanda anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabiliyor.

GİB'in resmi interner sayfasında yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. Aynı zamanda GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da MTV 2. taksiti ödenebiliyor.

Ekranın sol bölümünde yer alan listeden “Kredi Kart İle Vergi Ödeme” tıklandığında karşınıza çıkan ekrandan verginizi ödeyebilirsiniz. Karşınıza sorgulama ekranı çıkıyor Burada T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, vergi türü ve dönem bilgileri yer alıyor. Bilgilerinizi kontrol ettikten sonra “Sorgula” butonuna basabilirsiniz.


2019 MTV ÜCRETLERİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi. 2019’da ödenecek yıllık MTV rakamları şöyle:

Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı

1-3 Yaş (TL): 861

4-6 Yaş (TL): 600

7-11 Yaş (TL): 336

12-15 Yaş (TL): 254

16 ve üzeri yaş (TL) : 90

Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc

1-3 Yaş (TL): 1500

4-6 Yaş (TL): 1124

7-11 Yaş (TL): 653

12-15 Yaş (TL): 461

16 ve üzeri yaş (TL) : 177

Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc

1-3 Yaş (TL): 2647

4-6 Yaş (TL): 2069

7-11 Yaş (TL): 1218

12-15 Yaş (TL): 743

16 ve üzeri yaş (TL) : 289

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444

Motor Silindir Hacmi: 2001-2500 cc

1-3 Yaş (TL): 6254

4-6 Yaş (TL): 4541

7-11 Yaş (TL): 2837

12-15 Yaş (TL): 1696

16 ve üzeri yaş (TL) : 671

Motor Silindir Hacmi: 2501-3000 cc

1-3 Yaş (TL): 8720

4-6 Yaş (TL): 7586

7-11 Yaş (TL): 4739

12-15 Yaş (TL): 2550

16 ve üzeri yaş (TL) : 936

Motor Silindir Hacmi: 3001-3500 cc

1-3 Yaş (TL): 13280

4-6 Yaş (TL): 11948

7-11 Yaş (TL): 7197

12-15 Yaş (TL): 3593

16 ve üzeri yaş (TL) : 1319

CHP'li başkan'ın skandal görüntüleri ortaya çıktı
Sosyal medya üzerinden birbirlerine girdiler
Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor
'Mitroglou'yu oynatacağıma 17 yaşındaki Erencan Yardımcı'yı oynatırım'
ASELSAN deniz altında ilke imza attı
AK Parti'nin doğu illerindeki başarısı HDP'yi rahatsız etti! 'Hizmet suikasti' ifşa edildi
Bir buçuk tonluk dana kurban pazarının ilgi odağı oldu
Fenerbahçe 'Yeni Eljif Elmas'ını buldu
Akdeniz’de Rusya ile enerji ortaklığı!
Türkiye ve ABD arasındaki yol haritası belirlendi!
Volkswagen'in yeni fabrikası hakkında önemli açıklama!
İşte milyonlarca emeklinin beklediği haber! İşte madde madde talepler
Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi
Faiz düştü dolar da düşecek
İşte Kemal Batmaz’ı hücreye götüren o mektup
CHP'den SMS'li işçi kıyımı!
Eski Bakan'dan çok çarpıcı ABD açıklaması: Zarrab'ı Türkiye aleyhine konuşturup...
Utandıran torpil
Asfalt çalışmasının sona erdi
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sıcaklık uyarısı geldi!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ