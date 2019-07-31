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31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:23:22 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:25:25

MTV ödemelerinde son gün bugün! GİB MTV ödeme sayfası saat kaça kadar açık?

GİB MTV ödeme sayfası arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. 1 Temmuz'da başlayan MTV 2. taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Araç sahiplerinin mükellef olduğu motorlu taşıtlar vergisini bugün içerisinde ödemeleri gerekiyor. Ödemelerini yapmayan vergi mükellefleri, vergi cezası da ödemek zorunda kalıyor. Vergi cezası ile karşılaşmak istemeyen araç sahipleri gün içerisinde ödemelerini en hızlı şekilde nasıl ve nereden yapacağını merak ediyor. MTV ödemeleri GİB sayfasından yapılabiliyor. GİB MTV ödeme sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

1 Temmuz'da başlayan MTV 2. taksit ödeme dönemi bugün sona eriyor. Araç sahiplerinin mükellef olduğu motorlu taşıtlar vergisini bugün ödemeleri gerekiyor. Ödemelerini yapmayan vergi mükellefleri, vergi cezası da ödemek zorunda kalıyor. Vergi cezası ile karşılaşmak istemeyen araç sahipleri gün içerisinde ödemelerini en hızlı şekilde nasıl ve nereden yapacağını araştırıyor. 

MTV 2. taksit ödemeleri il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Aynı zamanda anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabiliyor.

GİB MTV ÖDEME SAYFASI
 

GİB MTV ÖDEME SAYFASI SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

GİB'in resmi internet sayfasında yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. Aynı zamanda GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da MTV 2. taksiti ödenebiliyor.

Ekranın sol bölümünde yer alan listeden “Kredi Kart İle Vergi Ödeme” tıklandığında karşınıza çıkan ekrandan verginizi ödeyebilirsiniz. Karşınıza sorgulama ekranı çıkıyor Burada T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, vergi türü ve dönem bilgileri yer alıyor. Bilgilerinizi kontrol ettikten sonra “Sorgula” butonuna basabilirsiniz.

MTV FİYATLARI 2019 

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi. 2019’da ödenecek yıllık MTV fiyatları şu şekilde:

Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı

1-3 Yaş (TL): 861

4-6 Yaş (TL): 600

7-11 Yaş (TL): 336

12-15 Yaş (TL): 254

16 ve üzeri yaş (TL) : 90

Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc

1-3 Yaş (TL): 1500

4-6 Yaş (TL): 1124

7-11 Yaş (TL): 653

12-15 Yaş (TL): 461

16 ve üzeri yaş (TL) : 177

Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc

1-3 Yaş (TL): 2647

4-6 Yaş (TL): 2069

7-11 Yaş (TL): 1218

12-15 Yaş (TL): 743

16 ve üzeri yaş (TL) : 289

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444

Motor Silindir Hacmi: 2001-2500 cc

1-3 Yaş (TL): 6254

4-6 Yaş (TL): 4541

7-11 Yaş (TL): 2837

12-15 Yaş (TL): 1696

16 ve üzeri yaş (TL) : 671

Motor Silindir Hacmi: 2501-3000 cc

1-3 Yaş (TL): 8720

4-6 Yaş (TL): 7586

7-11 Yaş (TL): 4739

12-15 Yaş (TL): 2550

16 ve üzeri yaş (TL) : 936

Motor Silindir Hacmi: 3001-3500 cc

1-3 Yaş (TL): 13280

4-6 Yaş (TL): 11948

7-11 Yaş (TL): 7197

12-15 Yaş (TL): 3593

16 ve üzeri yaş (TL) : 1319

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