MTV 2. taksit ödemesi ne zaman? MTV 2. taksiti son gün ne zaman?

1 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemeleri hakkında vatandaşların araştırmalarında artış yaşanıyor. Ödemeler için son günün yaklaşması ile araç sahipleri 2. taksitinin son ödeme tarihini, ödemenin nasıl ve nereden yapıldığını araştırıyor. MTV, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu gereğince her sene araç sahipleri tarafından ödeniyor. MTV ödemelerini kaçıran araç sahipleri, gecikmeli ödemelerini cezalı olarak yapabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan vergi takvimine göre, 1 Temmuz 2019'da başlayan MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz 2019'da sona erecek. Buna göre henüz ödeme yapmayan araç sahiplerinin önünde son 1 hafta bulunuyor.

MTV NEREDEN ÖDENİYOR?

MTV 2. taksit ödemeleri il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Aynı zamanda anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme gerçekleştirilebiliyor.

GİB'in resmi interner sayfasında yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. Aynı zamanda GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da MTV 2. taksiti ödenebiliyor.

MTV TAKSİTİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

Araç sahibi vergisini ödememişse öncelikle Maliye Bakanlığı tarafından uyarı alıyor. Akabinde hala ödemenin yapılmaması halinde banka hesaplarına haciz konuyor ve ödenmeyen vergiler bu şekilde tahsis ediliyor.

MTV NASIL HESAPLANIYOR?

Hangi araç sahiplerinin ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyeceği aracın cinsine göre kanunda yer alan tarifeler bazında hesaplanıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiyor. Araç sahipleri kendilerine en yakın vergi dairesine giderek veya vergi dairesi web sitesinde ödemeleri gereken vergi tutarı hakkında bilgi edinebiliyor. Aracın yaşına ve silindir hacmine göre tarifelerde belirtilen oranlarda vergi tutarı hesaplanıyor.

Kamyon, kamyonet ve otobüslerde Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplaması aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığına bakılarak yapılıyor. Otobüslerde ise oturma kapasitesine göre hesap yapılıyor.