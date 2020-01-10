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10 Ocak 2020 Cuma 11:01:01 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 11:59:56

MSÜ son başvuru tarihi: ÖSYM MSÜ başvuru yapma sayfası haberimizde

MSÜ son başvuru tarihi ne zaman? merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurmak isteyen adaylar başvuru süreci ile ilgili detayları araştırıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre, sınava başvurular 7 Ocak'ta başladı, 10 Şubat'ta sona eriyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. ÖSYM MSÜ başvuru yapma sayfası haberimizde yer alıyor..

MSÜ son başvuru tarihi ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurmak isteyen adaylar başvuru süreci ile ilgili detayları araştırıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre, sınava başvurular 7 Ocak'ta başladı, 10 Şubat'ta sona eriyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. ÖSYM MSÜ başvuru yapma sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.
 

ÖSYM MSÜ BAŞVURU YAPMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN.


 

MSÜ 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın başvuruları 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında kabul edilecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 07 Ocak 2020 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

MSÜ'ye başvuran adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 06 Şubat - 03 Mart 2020 tarihlerinde başvuruları yapılacak olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ile 2020-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

2020 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 29 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek. MSÜ sınav sonuçları 21 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

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