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26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:48:11 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:49:27

MSÜ Astsubay sonuçları 2019 belli oldu! Astsubay MYO sonuçları personel temin sayfası

MSÜ Astsubay sonuçları 2019 belli oldu. Astsubay MYO sonuçları personel temin sayfası, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Kayıt yaptırma hakkı elde eden aday bilgileri bugünden itibaren günlük olarak https://www.msu.edu.tr ve https://personeltemin.msb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanıyor. 26 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr ve https://personeltemin.msb.gov.tr internet adreslerinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara ÖSYM tarafından yapılan 2019-MSÜ Sınavına müracaatta belirtikleri telefon numaralarından da çağrı yapılacak. Kendisine internet üzerinden ve telefonla çağrı yapılan her aday çağrı yapıldığı okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağını 24 saat içinde beyan etmek zorunda olacaklar. 24 saat içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılacak. Peki, MSÜ Astsubay sonuçları nereden sorgulanabiliyor? Astsubay MYO sonuçları personel temin sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

MSÜ Astsubay sonuçları 2019 açıklandı. Astsubay MYO sonuçları personel temin sayfası hakkında yapılan internet aramaları yoğunlaşıyor. MSÜ'ye kayıt yaptırma hakkı elde eden aday bilgileri bugünden itibaren günlük olarak https://www.msu.edu.tr ve https://personeltemin.msb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanıyor. 26 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr ve https://personeltemin.msb.gov.tr internet adreslerinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara ÖSYM tarafından yapılan 2019-MSÜ Sınavına müracaatta belirtikleri telefon numaralarından da çağrı yapılacak. Kendisine internet üzerinden ve telefonla çağrı yapılan her aday çağrı yapıldığı okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağını 24 saat içinde beyan etmek zorunda olacaklar. 24 saat içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılacak. Peki, MSÜ Astsubay sonuçları nereden sorgulanabiliyor? Astsubay MYO sonuçları personel temin sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

ASTSUBAY MYO SONUÇLARI PERSONEL TEMİN SAYFASI
 

MSÜ Astsubay sonuçları T.C. kimlik numarası ve anne adı bilgilerinin girilmesi ile sorgulanabiliyor.

İnternet adresindeki çağrı listesinde adı yer alan adaylardan, listenin yayımlandığı tarih ve saatten itibaren 24 saat içinde (çağrı/kayıt işlemleri mesai günlerinde yapılmaktadır) çağrı yapıldığı okulu arayarak geleceğini beyan etmeyen adayların veya çağrı yapıldığı okul tarafından 24 saat içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların "ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR." Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.

Aday yerleştirme işlemlerinde öncelikle aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı sırası olacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 (beş) iş gününe kadar adayların öncelikli tercihleri dikkate alınacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 (beş) iş gününde ise intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin olarak icrası ile Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okullarına kayıt yaptıran, kayıt yaptıran ve ayrılan, intibak eğitimine katılan, intibak eğitimine katılıp ayrılanlar MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

Öncelikli tercihlerinden sıra gelme ihtimali olan adaylar diğer tercihlerinde çağrı sırası gelse dahi son 5 iş gününe kadar öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletileceklerdir. Bu adayların çağrı sırası gelen tercihlerine yerleşme hakları saklı kalacaktır. Bu adaylarla ilgili açıklamalar 26 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr ve https://personeltemin.msb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

KAYITLAR BAŞLADI MI?

Kayıt işlemleri bugün başladı. Kayıtlar en son 13 Eylül 2019 (Son Tarih 13 Eylül 2019 saat 18.00) tarihine kadar yapılabilecek. Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 18-20 Eylül 2019 tarihleri arasında ilgili Astsubay Meslek Yüksekokulunda şahsen yapılacak.

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