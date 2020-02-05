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05 Şubat 2020 Çarşamba 16:17:06 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 16:21:03

MSB'den Van açıklaması: TSK uçağı hareket etti

MSB, "Van'daki kurtarma çalışmalarına katılacak personeli taşıyan TSK uçağı hareket etti" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'daki arama kurtarma çalışmaları için görevlendirilen AFAD ve jandarma personelini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın Van'a hareket ettiğini bildirdi. 

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, çığ felaketi nedeniyle kar altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla AFAD ve jandarma personelini Van'a ulaştıracak TSK'ya ait uçağın Ankara'dan havalandığı belirtildi

AA

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