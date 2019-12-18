18 Aralık 2019 Çarşamba 14:09:13 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 14:11:35
MSB'den son dakika açıklaması: PKK/PYD Rasulayn'ın batısında sivillere saldırdı
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre, terör örgütü PKK/PYD Rasulayn'ın batısında sivillere saldırdı. Teröristler, bombalı araç saldırısıyla 1 masum sivili katlederken, 26 sivilin de yaralanmasına neden oldu
MSB'den yapılan son dakika açıklaması şöyle;
Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Canilikte sınır tanımayan terör örgütü Rasulayn batısındaki Tel Ebu Şeyh meskûn mahallinde bombalı araç saldırısıyla 1 masum sivili katlederken, 26 sivili de yaraladı.
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