17 Aralık 2019 Salı 11:19:41 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 11:26:58
MSB'den son dakika açıklaması: Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika operasyon açıklamasına göre, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi
Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kayseri'de terör örgütü PKK'nın bombalı araçla saldırması sonucu şehit olan 15 askerimiz anılıyor
- 'Türkiye'yi yok sayarak hareket edenlere 'dur' dedik'
- Meriç'teki kaçakçıların izini sürdü! İşte FETÖ'nün firar hattı
- Rus Askeri Uzman: Başkan Erdoğan kazanmak için oynuyor
- Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Bitlis'te 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi