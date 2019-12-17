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17 Aralık 2019 Salı 11:19:41 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 11:26:58

MSB'den son dakika açıklaması: Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika operasyon açıklamasına göre, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. 

 
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