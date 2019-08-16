16 Ağustos 2019 Cuma 09:09:36 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:34:47
MSB'den Pençe Hareketı açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK´lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
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