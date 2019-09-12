12 Eylül 2019 Perşembe 14:22:43 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:32:12
MSB'den Pençe-3 Harekatı açıklaması: İcra edilen hava harekâtıyla 2 PKK'lı terörist daha etkisiz getirildi
Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı başarıyla sürüyor.
Gerçekleştirilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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