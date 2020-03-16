MSB'den önemli bilgi: PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik, teröristlere hem sınır içindeki hem de sınır dışındaki görev alanlarında göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığından gelen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristlere ağır darbe indirildi.

"11 PKK-YPG'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

"HER TEDBİR ALINIYOR"

Bakanlık, "Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." mesajını verdi.