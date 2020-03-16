MSB'den önemli bilgi: PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bakanlık, "Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." mesajını verdi.
Kahraman Mehmetçik, teröristlere hem sınır içindeki hem de sınır dışındaki görev alanlarında göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığından gelen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristlere ağır darbe indirildi.
"11 PKK-YPG'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"
MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
"HER TEDBİR ALINIYOR"
Bakanlık, "Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." mesajını verdi.
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