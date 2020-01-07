07 Ocak 2020 Salı 12:03:21 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 12:06:16
MSB'den Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı açıklaması
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2020-MSÜ) Başvuruları 07 Ocak 2020 tarihinde başlayıp 10 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.
Milli Savunma Bakalnlı: Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2020-MSÜ) Başvuruları 07 Ocak 2020 tarihinde başlamış olup 10 Şubat 2020 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılacaktır.
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