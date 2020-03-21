21 Mart 2020 Cumartesi 09:58:23 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 10:01:51
MSB'den flaş açıklama: 2 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.
Ayrıntılar az sonra...
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