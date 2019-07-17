MSB'den Erbil’deki saldırı açıklaması: En şiddetli şekilde kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabı üzerinden paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Erbil’de Konsolosluk çalışanlarımızı vahşice hedef alan menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Saldırıda şehit olan Konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun." ifadeleri yer aldı.