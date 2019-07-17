17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:40:59 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:45:06
MSB'den Erbil’deki saldırı açıklaması: En şiddetli şekilde kınıyoruz
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Erbil'de yaşanan ve 1 konsolosluk görevlimizin şehit olduğu saldırı ile ilgili açıklama geldi.
Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabı üzerinden paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Erbil’de Konsolosluk çalışanlarımızı vahşice hedef alan menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Saldırıda şehit olan Konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun." ifadeleri yer aldı.
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