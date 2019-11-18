18 Kasım 2019 Pazartesi 15:13:45 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 15:44:55
MSB'den bayrak tepkisi: Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz
Milli Savunma Bakanlığı, "Bayrak bir milletin onurudur. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı’nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından “Bayrak bir milletin onurudur” başlığıyla yapılan açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC bayrağının Ada’da ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır” denildi.
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