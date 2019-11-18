MSB'den bayrak tepkisi: Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığından “Bayrak bir milletin onurudur” başlığıyla yapılan açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC bayrağının Ada’da ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır” denildi.