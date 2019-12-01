01 Aralık 2019 Pazar 16:23:25 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 16:24:44
MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan , Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, BM mevzuatı ve uluslararası hukuka uygun şekilde tarihi-kültürel değerlerin çerçevesinde icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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