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01 Aralık 2019 Pazar 16:23:25 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 16:24:44

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan , Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, BM mevzuatı ve uluslararası hukuka uygun şekilde tarihi-kültürel değerlerin çerçevesinde icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

 

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