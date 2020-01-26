26 Ocak 2020 Pazar 20:44:05 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 20:48:27
MSB'den açıklama: Terör örgütü Azez'de 7 masum sivili katletti
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısı ile ilgili paylaşımda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Terör örgütü PKK/YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Acımasız terör örgütü Azez’de patlattığı bombalı araçla 7 masum sivili daha katlederken 20’den fazla sivili de yaraladı." ifadelerine yer verdi.
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