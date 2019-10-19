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19 Ekim 2019 Cumartesi 12:12:42 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 13:54:42

'YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi'

Son dakika haberi: Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatlik bir ara verilirken MSB'den yapılan açıklamaya göre bu süre zarfında terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından on 36 saatte 14 taciz-saldırı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulduğu, buna rağmen YPG/PKK'lı teröristlerin son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna rağmen son 36 saat içerisinde YPG/PKK'lı teröristler tarafından 12'si Rasulayn, biri Tel-Abyad, biri de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir."

Açıklamada, varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükunetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapıldığı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu temizlemek ve Güvenli Bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. Harekatın 9'uncu gününde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Türk heyeti olayı 'ateşkes' olarak değil, 'ara verme' olarak tanımlamıştı. Anlaşmada, operasyonlara 120 saat ara verilmesi, bu süre zarfında terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilmesi kararlaştırılmıştı.

(AA)

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