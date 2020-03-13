13 Mart 2020 Cuma 13:05:18 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 13:13:28
MSB'de Koronavirüs önlemleri... Komutanlıkların girişlerine termal kameralar yerleştiriliyor
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ve koronavirüs önlemleri ile ilgili açıklama yaptı.
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
Bakanlık, koronavirüs kapsamında alınacak önlemleri ise, "Tüm askeri birimlerde termal kamera denetimi olacak, sınırdaki personellere virüs koruyucu kıyafet verilecek." dedi.
- MSB'de Koronavirüs önlemleri... Komutanlıkların girişlerine termal kameralar yerleştiriliyor
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