MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı: Akar, Fidan ve komutanlar bir araya geldi

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantıda Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda Barış Pınarı Harekatı’nda gelinen son durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi.

(AA)

Ayrıntılar geliyor...