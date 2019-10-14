14 Ekim 2019 Pazartesi 12:14:42 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 12:21:08
MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı: Akar, Fidan ve komutanlar bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.
Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantıda Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda Barış Pınarı Harekatı’nda gelinen son durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi.
(AA)
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