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02 Kasım 2019 Cumartesi 17:19:11 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 17:22:31

MSB: 13 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı kınıyoruz

MSB: YPG/PKK tarafından Telabyad'da pazar yerinde bombalı aracın patlatılması sonucu 13 sivil hayatını kaybetti, 20 civarında sivil yaralandı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Tel Abyad kent merkezinde bulunan pazar yerinde öğleden sonra PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale'den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 10 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralananlar ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı.

MSB'DEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı: Telabyad merkezinde herşeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK / YPG’li alçaklar tarafından Telabyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır.

(DHA)

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