MSB yeni görüntüleri paylaştı! Rejim hedefleri vuruluyor

Bakanlık tarafından Twitter’da operasyon görüntüleri de paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), rejim unsurlarının etkisiz hale getirildiği yeni görüntüleri paylaşarak, "Ordumuz, rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.

MSB’nin açıklamasında “Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

İdlib'in Balyun kasabasında Esad rejiminin saldırısı sonucu 34 Türk askerinin şehit olmasının ardından Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye’nin havadan ve karadan vurduğu 48 rejim askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.