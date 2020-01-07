MSB: Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır!
Milli Savunma Bakanlığı zorlu kış şartlarına rağmen görevlerini sürdüren askerlerimizin görüntülerine yer verdi. Resmi Twitter hesabında paylaşılan videoda, "Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır! Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız." ifadelerine yer verildi.
Bakanlık Twitter hesabından, "Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır! Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız" başlığı ile video paylaştı.
1.17 saniyelik videoda, zorlu kış şartlarına rağmen Hakkâri Soğuk Tepe Hudut Taburu, 2 bin 80 rakımlı Hakkari Tepe Üs Bölgesi, Hakkari Tepeşin Tepe Üs Bölgesi, Hakkari Tuğtepe Üs Bölgesi, Hakkari Glini Üs Bölgesi ve Hakurk Şahin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin görüntülerine yer verildi. Görüntüde Mehmetçiğin operasyonlarına dondurucu soğuya rağmen devam ettiği görüldü.
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