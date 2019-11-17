MSB: Türkiye 4000’den fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirirken PKK/YPG DEAŞ’lıları serbest bıraktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak’ta 4000’den fazla azılı DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi’ndeki en az 800 civarı DEAŞ’lıyı serbest bırakmıştır.

Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ’ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir." ifadelerine yer verildi