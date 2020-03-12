12 Mart 2020 Perşembe 17:23:33 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 17:26:33
MSB: Türk ve Rus askeri heyetlerinin üçüncü gün görüşmeleri sona erdi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Türk ve Rus askeri heyetlerin bakanlıkta devam eden üçüncü gün görüşmelerinin sona erdiği açıklandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetlerin Millî Savunma Bakanlığı'nda devam eden üçüncü gün görüşmeleri sona erdi. Görüşmelere yarın da devam edilecek." denildi.
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