MSB: TSK'nın maske imalatı hızla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığına bağlı dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatının hızla devam ettiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TSK'nın ihtiyacı olan maske imalatının devam ettiği belirtildi. Ayrıca, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkın ihtiyacına da destek verileceği vurgulandı.