MSB: PKK/YPG’li teröristlerin taciz ateşine gerekli karşılık verildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizliği yapan unsurlarımıza taciz ve saldırılar bugün de devam etti. Teröristlere gerekli karşılık verildi.'' denildi.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ve saldırıların devam ettiği bildirildi.
MSB tarafından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerce, keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edilmiştir. Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG'li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir."
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