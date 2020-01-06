06 Ocak 2020 Pazartesi 16:47:50 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 17:00:29
MSB: Teröristlerce, masum siviller için tuzaklanmış EYP, EOD Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce, masum siviller için tuzaklanmış EYP, EOD Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin, sivilleri hedef almaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP, patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme timleri tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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