MSB: Teröristler Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik son 24 saatte 11 saldırı/saldırı gerçekleştirdi
MSB: PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi
Türkiye'nin ABD-Rusya ile vardığı ve PKK/YPG'li teröristlerin sınırdan 30 km çekilmesini içeren mutabakata rağmen, teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine saldırıları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi."
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