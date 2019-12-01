01 Aralık 2019 Pazar 13:32:25 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 13:33:57
MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı'dan (MSB) yapılan son dakika açıklamasına göre, terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşa edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, güvenli bölge tesisi kapsamında eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşasının südüğü belirtildi.
Açıklamada, bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi
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