MSB: Terör örgütünden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak Silopi ve Mardin Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu." denildi.