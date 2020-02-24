24 Şubat 2020 Pazartesi 11:22:25 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 11:52:30
MSB: Terör örgütünden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim oldu." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak Silopi ve Mardin Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu." denildi.
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