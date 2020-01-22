MSB: Tel Abyad’da eylem hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist sağ ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG’li teröristin kahraman komandolarımızın düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerdeki silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi’nde bulunan Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin gizlendikleri evlere operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü üyesi olan 4 kişi sağ olarak yakalandı. Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 15 adet şarjör, 1 adet tabanca, çok sayıda mühimmat, 1 adet hücum yeleği ve 13 adet bilgisayar, 3.990.000 Suriye (40.000 TL) parası ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatların bir kısmının zırh delici özellikte olduğu ve AK-47 piyade tüfeğinin ateş etmeye hazır şekilde dolu olarak bekletildiği belirlendi."
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